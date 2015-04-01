أخصائى باطنة: الإصابة بالالتهاب الكبدى A عند الأطفال يتشابه مع التهاب الحلق

الالتهاب الكبدى فيرس A

أعرض الإصابة بفيروس A

تشخيص الالتهاب الكبدى

الالتهاب الكبدى A أحد الفيروسات والالتهابات التى تصيب الكبد والتى قد تتشابه مع أمراض أخرى.>قال الدكتور أحمد عبد الرزاق زايد أخصائى أمراض الباطنة بمستشفيات بنها التعليمى، إن الالتهاب الكبدى أنواع ومنه التهاب الكبد الناتج عن الإصابة بفيروس A والذى يعتبر من أقل الفيروسات خطورة التى تصيب الكبد.>وأشار د. زايد قائلا "تعتبر أكثر الفئات إصابة بالفيروس A الأطفال من سن 5 إلى 15 سنة كما تصاحبه ظهور بعض الأعراض وأهمها":>1)ارتفاع طفيف فى درجة الحرارة.>2)الشعور بالغثيان.>3)آلام بالبطن.>4)اصفرار بياض العين وبطن الكفين.>وأضاف د. زايد قائلا "تتشابه أعراض الإصابة بالالتهاب الكبدىA مع التهاب الحلق عند الأطفال ما عدا اصفرار بياض العين، لذلك يجب توخى الحذر ومراجعة الطبيب عند ملاحظة تلك الأعراض، والذى يتم تشخيصه عند ظهور أجسام مضادة بتحليل صورة الدم الكاملة ملاحظة والأعراض السابق ذكرها".

لذلك ينصح د. زايد المرضى المصابين بالالتهاب الكبدى A بمراعاة الإرشادات والنصائح التالية:

1) الأدوات الشخصية والمتعلقات الشخصية بالشخص المصاب يجب أن تكون نظيفة وتم تعقيمها وخاصة لاستعمال المريض فقط.

2) يجب على الأمهات الاهتمام بتنظيف وتطهير دورة المياه الخاصة بالمنزل لتجنب عدوى باقى أفراد الأسرة.

3) التنبيه على الأطفال بعدم استخدام دورات المياه خارج المنزل مثل المدرسة لتفادى أن يصاب الطفل بذلك.

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