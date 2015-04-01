الإسماعيلي يستعد للأهلي بمواجهة أبو صوير

يلتقي الإسماعيلي مع فريق أبو صوير يوم الجمعة المقبل في إطار استعداداته لمواجهة الأهلي الأربعاء المقبل بالجولة 24 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الجونة بعد أن فاز الفريقان على الرجاء وبتروجيت.

ويرغب طارق يحيى المدير الفني للدراويش في توفير الاستعداد الكافي للقاء المارد الأحمر، من خلال منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة لاختيار أفضل العناصة الجاهزة للمواجهة.

وقال يحيى للصحفيين: "سياستي تقوم على الاستعداد لكل مباراة على حدة، خاصة لو كانت امام فريق بخبرة الأهلي وجاهزيته".

ويعتلي أبو صوير صدارة جدول مباريات المجموعة الرابعة في دوري الدرجة الأولى المصري.

وقرر محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي مضاعفة المكافآت في حالة الفوز على الأهلي.

كما وعد اللاعبين بصرف نسبة من مستحقاتهم عقب المباراة.