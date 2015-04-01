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إيبي: جاريدو أخبرني بأنني سأصبح أفضل هداف في مصر

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إيبي: جاريدو أخبرني بأنني سأصبح أفضل هداف في مصر إيبي: جاريدو أخبرني بأنني سأصبح أفضل هداف في مصر

لازال الحديث عن لقب هداف الدوري المصري بعيدا، وفقا لما صرح به بيتر إيبي مهاجم الأهلي عقب تسجيله الهدف الأول في شباك الرجاء بمباراة الجولة 23 من المسابقة.

وتعرض إيبي لإصابة بشد في الخلفية حرمته من المشاركة في مران الأربعاء استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

وقال إيبي في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "سعيد بهدفي الثاني مع الأهلي، وأتمنى الاستمرار على هذا المنوال".

شاهد - ملخص لمسات إيبي أمام الرجاء

وأضاف "سعادتي لم تكتمل بسبب الإصابة التي حرمتني من المشاركة في المران الصباحي، وسأخضع لآشعة لتحديد مدة الغياب".

وواصل "خوان جاريدو (المدير الفني) أشاد بي عقب المباراة، وأخبرني بأنني سأصبح أفضل هداف في إذا واصلت على هذا المستوى التصاعدي".

وأتم "الحديث عن لقب هداف الدوري أمر لا يزال أمامه الكثير ليحدث، ولاسيما وأنني لم أسجل سوى هدفين فقط".

ويتصدر جون أنطوي صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدفا، يليه عرفة السيد 11 هدفا ثم عماد متعب وستانلي أوتشوا وكلاهما تسعة أهداف.

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فيديو اليوم السابع

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