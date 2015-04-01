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الزمالك يوضح .. لماذا يحصل ماريتيمو على 40% من قيمة إعادة بيع محمد إبراهيم

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الزمالك يوضح .. لماذا يحصل ماريتيمو على 40% من قيمة إعادة بيع محمد إبراهيم الزمالك يوضح .. لماذا يحصل ماريتيمو على 40% من قيمة إعادة بيع محمد إبراهيم

أعلن الزمالك عن بند موجود في عقد محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق المنضم من ماريتيمو يقضي بحصول الفريق البرتغالي على 40% من قيمة إعادة بيعه.

واتفق هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك مع ماريتيمو على استعادة اللاعب بعد أن رفض استكمال تعاقده مع الفريق البرتغالي.

وكان الزمالك قد وضع بندا أثناء بيعه لمحمد إبراهيم إلى ماريتيمو، يفيد بحصوله على 30 % في حالة بيعه من الفريق البرتغالي.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي أن الفرق في زيادة النسبة يعود إلى فارق سعر اليورو، ففي الوقت الذي كان احترف فيه إبراهيم كان سعر اليورو 9 جنيه و25 قرشا، وعندما تحرر العقد الجديد كان سعر اليورو 8 جنيه و25 قرشا.

ولهذا طلب النادي البرتغالي زيادة النسبة إلى 40% لتحقيق فارق السعر في اليورو.

وأكد الزمالك أن قيمة الصفقة ستدفع على أقساط لمدة عامين ونصف حتى يونيو 2017، ولن يتحمل الأبيض أي فوائد مالية.

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