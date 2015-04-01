فتح استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة لاستقبال رئيس جنوب إفريقيا

فتحت استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة الدولى، منذ قليل، أبوابها لاستقبال رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما حيث تسلمت قوات الحرس الجمهور تأمين محيط صالة الرئاسة فى ظل انتظام الخدمات الأمنية أمام الصالة الرئاسية.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى غداً الخميس جاكوب زوما، رئيس جنوب إفريقيا الذى يصل البلاد مساء اليوم، فى زيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين، ومن المقرر أن يجرى الجانبان مباحثات ثنائية تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن القضايا المتعلقة بالقارة الإفريقية والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتعد هذه الزيارة هى الأولى لرئيس جنوب إفريقيا عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية، حيث تعتبر بدء صفحة جديدة بين العلاقات المصرية الجنوب إفريقية ودحضا للتوترات التى شابت علاقة البلدين عقب ثورة 30 يونيو.

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