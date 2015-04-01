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السبت.. بدء حظر انتظار السيارات بشارعى محمد فريد والبستان بوسط البلد

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السبت.. بدء حظر انتظار السيارات بشارعى محمد فريد والبستان بوسط البلد السبت.. بدء حظر انتظار السيارات بشارعى محمد فريد والبستان بوسط البلد
تبدأ محافظة القاهرة فى تطبيق قرار حظر وقوف السيارات أو انتظارها بشارع محمد فريد وحتى ميدان مصطفى كامل، وشارع البستان من ميدان محمد فريد وحتى شارع شريف بوسط البلد اعتباراً من صباح السبت المقبل .

وأشار الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة إلى أن هذا الإجراء يأتى تنفيذاً لخطة محافظة القاهرة التدريجية، لمنع الانتظار بالشوارع الرئيسية بمنطقة وسط المدينة للمساهمة فى تحقيق السيولة المرورية واستكمالاً للإجراءات التى تتخذها المحافظة لعودة منطقة وسط المدينة لرونقها القديم.


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