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بالفيديو شاهد أهم الأخبار حتى الثانية ظهراً فى نشرة اليوم السابع المصورة

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بالفيديو شاهد أهم الأخبار حتى الثانية ظهراً فى نشرة اليوم السابع المصورة بالفيديو شاهد أهم الأخبار حتى الثانية ظهراً فى نشرة اليوم السابع المصورة
يقدم لكم اليوم السابع أهم وآخر الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للثانية من ظهر اليوم الأربعاء .

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من عناوين..
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>«زفة بلدى» فى استقبال أميتاب بتشان بالمعهد العالى للفنون

طيران التحالف العربى يقصف مواقع الحرس الجمهورى ومخازن للأسلحة فى صنعاء
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>الكهرباء: تخفيف الأحمال فى الوجه القبلى لمدة أسبوع بسبب تفجير برج بالفيوم

باحثون بريطانيون: الذهاب للسينما أسبوعيا يحول دون الإصابة بالخرف
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>جلسة بين كوبر وعامر حسين للتنسيق لمعسكر أبريل

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