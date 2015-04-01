بالفيديو شاهد أهم الأخبار حتى الثانية ظهراً فى نشرة اليوم السابع المصورة

يقدم لكم اليوم السابع أهم وآخر الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للثانية من ظهر اليوم الأربعاء . وفيما يلى أهم ما جاء فيها من عناوين..

>

>«زفة بلدى» فى استقبال أميتاب بتشان بالمعهد العالى للفنون طيران التحالف العربى يقصف مواقع الحرس الجمهورى ومخازن للأسلحة فى صنعاء

>

>الكهرباء: تخفيف الأحمال فى الوجه القبلى لمدة أسبوع بسبب تفجير برج بالفيوم باحثون بريطانيون: الذهاب للسينما أسبوعيا يحول دون الإصابة بالخرف

>

>جلسة بين كوبر وعامر حسين للتنسيق لمعسكر أبريل

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365