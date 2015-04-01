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جنايات الطفل تقرر سجن طالب 12سنة لاتهامه بهتك عرض طفل بمسجد فى الشرقية

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جنايات الطفل تقرر سجن طالب 12سنة لاتهامه بهتك عرض طفل بمسجد فى الشرقية جنايات الطفل تقرر سجن طالب 12سنة لاتهامه بهتك عرض طفل بمسجد فى الشرقية
قضت محكمة جنايات طفل الزقازيق، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد الحسينى، بالسجن 12 عاما لـ"عبد التواب.ر.ع" طالب كفيف عمره 15 سنة، مقيم دائرة قسم القنايات، لاتهامه بهتك عرض المجنى عليه الطفل "أحمد.أ.ر"، بالقوة بعد أن اصطحبه إلى مسجد وهتك عرضه.

كان اللواء مليجى فتوح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، مفاده تلقى قسم شرطة القنايات بلاغا من "أ.ر"، يتهم فيه الطفل "عبد التواب.ر.ع" بهتك عرض ابنه داخل مسجد.

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