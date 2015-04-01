بعد توقيع اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا.. شاهد أحدث صور "سد النهضة"

بعد أيام من توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتفاقية مبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبى، مع كل من الرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هيلى مريام ديسالين، بثت وكالات الأنباء صوراً جديدة من موقع بناء السد الإثيوبى، والتى تضمنت الكتل الخرسانية ومراحل بنائه المختلفة.



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أحدث صور لسد النهضة بعد أقل من أسبوعين من توقيع الاتفاق مصر والسودان وإثيوبيا

كان وزير الرى، الدكتور حسام مغازى، أكد فى تصريحات سابقة له على هامش زيارته الأخيرة للعاصمة السودانية الخرطوم، أن إثيوبيا لن تبدء مرحلة ملء خزانات سد النهضة دون اتفاق مع مصر وإثيوبيا، مشيراً إلى أن الدراسات الفنية للسد تمت مراجعتها من قبل مصر والسودان، لضمان عدم تأثر حصتيهما من مياه النيل.



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جانب من عمليات تدشين السد الإثيوبى على مجرى النيل



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عشرات العمال داخل موقع بناء السد



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أحد المهندسين العاملين بالمشروع



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صورة من موقع البناء



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جانب من الأعمال الهندسية بمحيط السد الإثيوبى