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دعوى تطالب بإلغاء انتخابات الجمعية التعاونية لإسكان أعضاء نقابة التجاريين

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دعوى تطالب بإلغاء انتخابات الجمعية التعاونية لإسكان أعضاء نقابة التجاريين دعوى تطالب بإلغاء انتخابات الجمعية التعاونية لإسكان أعضاء نقابة التجاريين
أقام عادل أحمد الرفاعى عضو الجمعية التعاونية لإسكان أعضاء نقابة التجاريين بالقاهرة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ قرار إجراء انتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان أعضاء نقابة التجاريين بالقاهرة، المقرر إجراؤها يوم ١٥ إبريل المقبل، وإدراج اسمه ضمن المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس إدارة الجمعية.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم ٤٣١٠٦ لسنة ٦٩ ق، أن رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان أعضاء نقابة التجاريين أعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية من خلال الصحف اليومية، وحدد موعدا لتلقى الطلبات الراغبة فى الترشح وذلك خلال المدة من ٧ مارس الماضى حتى ١١ مارس الماضى، وحدد يومى ١٢ و١٤ مارس للطعون، على أن تقدم طلبات الترشيح والطعون لسكرتير الجمعية بمقر الجمعية بالمقطم .

وقالت الدعوى إنه تم تحديد ميعاد انعقاد الجمعية العمومية السنوية يوم ١٥ إبريل المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية ومناقشة باقى جدول الأعمال.

وأضافت الدعوى أن المدعى توجه يوم ١١ مارس الماضى وهو اليوم الأخير لتقديم طلب ترشحه، إلا أنه فوجئ بأن مقر الجمعية مغلق، وحرر محضر إثبات حالة حمل رقم ١٤١٥ لسنة ٢٠١٤ إدارى المقطم، مما يعيب العملية الانتخابية.
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