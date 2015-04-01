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النيابة تطلب التحريات وتقرير المفرقعات بعد إبطال عبوة بـ"فيصل"

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النيابة تطلب التحريات وتقرير المفرقعات بعد إبطال عبوة بـ"فيصل" النيابة تطلب التحريات وتقرير المفرقعات بعد إبطال عبوة بـ"فيصل"
طلبت نيابة جنوب الجيزة بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول للنيابات، تحريات الأجهزة الأمنية حول زرع مجهولين عبوة ناسفة بشارع المطبعة فى منطقة فيصل، كما طلبت تقرير المفرقعات حول نوعية العبوة وكمية المواد المتفجرة المستخدمة فيها.

وقال اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه فور ورود بلاغ بالعثور على جسم غريب انتقل رجال المفرقعات وفككوا الجسم، مشيرا إلى أن الحالة الأمنية فى الجيزة خلال الساعات الماضية هادئة ولم تسجل أى بلاغات بالعثور على عبوات إيجابية سوى بلاغ "فيصل".

كان رجال الحماية المدنية بالجيزة تمكنوا من تفكيك عبوة ناسفة زرعها مجهولون بشارع المطبعة بفيصل، ومشط رجال المفرقعات المنطقة.

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