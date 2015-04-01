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أمر إحالة أمين شرطة قتل "إخوانى" بمستشفى: المتهم تمادى فى إطلاق النار

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أمر إحالة أمين شرطة قتل "إخوانى" بمستشفى: المتهم تمادى فى إطلاق النار أمر إحالة أمين شرطة قتل "إخوانى" بمستشفى: المتهم تمادى فى إطلاق النار
حصل "اليوم السابع" على نص أمر إحالة أمين الشرطة المتهم بقتل شاب إخوانى موجود بمستشفى العجوزة، لتلقيه العلاج بعد ضبطه أثناء وضعه قنبلة أمام قسم الوراق، وذلك لنشوب مشادة كلامية بينهما، وإحالته لمحكمة الجنايات، فى القضية التى حملت رقم 4413 لسنة 2015 جنايات قسم العجوزة، والمقيدة برقم 661 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة.

نص أمر الإحالة


>وجاء أمر الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "أسامة عبد الله محمد متولى" 37 عاما مندوب شرطة بقسم الوراق، وعنوانه معلوم لدى جهة عمله، ويحمل كارنيه تابع لوزارة الداخلية، وشهرته "أسامة المصرى" محبوس، بأنه فى يوم 1 فبراير من العام الحالى قتل "محمد أحمد عبد العاطى على" عمدا بأنه وما أن اشتد فى حواره معه بشأن انتمائاتهما السياسية والوطنية حتى استشاط غضبا وضاق صدره، وآثر اتباع شيطانه على القانون، هو رجله، فهمت يده لسلاحه الميرى ممسكا به، وما أن أشهره صوب المجنى عليه حتى أفرغ خزينة سلاحه.

تفاصيل الحادث بأمر الإحالة


>وأشار نص الإحالة إلى أن المتهم تمادى فى إطلاق النار وأطلق سبع طلقات بصدر المتهم وبطنه قاصدا قتله، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة، والتى أودت بحياة المجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات، وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد 234/2 من قانون العقوبات، لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214/2 من قانون الإجرءات الجنائية والمعمول بالقانون رقم 170 لسنة 1980 .

وقررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة الاستئناف لمحاكمة المتهم طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، ومرفقة قائمة أدلة الثبوت مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

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