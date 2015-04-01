إخلاء سبيل 12 طالبا متهمين بالتظاهر والتحريض على العنف بالجيزة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة الابتدائية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل 12 طالبا متهما بالتظاهر والتحريض على العنف فى القضية رقم 539 سنة 2015 إدارى مركز الجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على كل من "عبد الرحمن.ع"، "محمد.ح"، "مصطفى.ع"، "محمد.ح"، "وليد.س"، "أحمد.و"، "عبد الرحمن.ر"، "يوسف.ع"، "محمد.ه"، "أبو بكر.ز"، "أحمد.ع"، "عبد المنعم.س"، وذلك على خلفية اتهامهم فى قضايا تظاهر وتحريض على عنف والانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة وأحيلوا إلى النيابة التى أمرت حينها بحبسهم، حتى قرر قاضى المعارضات إخلاء سبيلهم.