مدرسة طلائع المستقبل تستشكل لتنفيذ حكم إلغاء قرار التحفظ عليها

أقام الممثل القانونى لمدرسة طلائع المستقبل الخاصة، استشكال أمام محكمة القضاء الإدارى، يطالب من خلاله بتنفيذ الحكم الصادر بالغاء قرار التحفظ على أموال المدرسة.

واختصم الاستشكال المودع برقم ٤٣١٠٠ لسنة ٦٩ ق، كلا من وزير العدل ووزير التربية والتعليم ومساعد أول وزير العدل رئيس لجنة اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة ومحافظ البنك المركزى ومدير البنك الوطنى ومحافظ الجيزة ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومدير إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة ومدير إدارة الدقى التعليمية بصفتهم.

ذكر الاستشكال أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكم فى يونيو الماضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالتحفظ على أموال مدرسة طلائع المستقبل وتسليمها إلى مالكها كاملة غير منقوصة.

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