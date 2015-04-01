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السجن عامين لممرضتين تركتا "فوطة" ببطن سيدة فى مستشفى بالشرقية

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السجن عامين لممرضتين تركتا "فوطة" ببطن سيدة فى مستشفى بالشرقية السجن عامين لممرضتين تركتا "فوطة" ببطن سيدة فى مستشفى بالشرقية
قضت محكمة جنح الزقازيق بالشرقية، ببراءة طبيبة بقسم النساء والتوليد ومعاقبة ممرضتين بالسجن لمدة عام مع الشغل وكفالة 100 جنيه لكل منهما، وذلك لتركهما فوطة طبيبة داخل بطن مريضة أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية.

كانت النيابة الإدارية بالشرقية، تلقت بلاغا يحمل رقم 1123 جنايات مركز الزقازيق، يفيد بأنه أثناء دخول "أمانى.ر.ع" إلى مستشفى الأحرار العام لإجراء عملية جراحية، ترك أحد الأطباء بالمستشفى فوطة داخل بطن المريضة بعد إجراء العملية لها، مما أدى إلى تسمم دموى حاد للمريضة.

وقال أهالى المريضة فى التحقيقات إنه تم نقلها إلى مستشفى الزقازيق العام بعدما تعرضت لآلام شديدة وتم استخراج الفوطة فور اكتشافها بمعرفة أحد الأطباء.

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