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تأجيل محاكمة رجل الأعمال "علاء فتح الله" لتسببه فى وفاة وإصابة 17 شخصا

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تأجيل محاكمة رجل الأعمال "علاء فتح الله" لتسببه فى وفاة وإصابة 17 شخصا تأجيل محاكمة رجل الأعمال "علاء فتح الله" لتسببه فى وفاة وإصابة 17 شخصا
أجلت محكمة جنح سيدى جابر، برئاسة المستشار أحمد عبد النبى، نظر قضية انهيار سور المركز التجارى بسموحة العام الماضى والذى أسفر عن وفاة 7 وإصابة 10 آخرين لجلسة 13 مايو المقبل لحضور المتهمين بشخصهم.

وكانت المحكمة قررت فى جلسات سابقة إخلاء سبيل علاء عباس مسعد فتح الله، 59 سنة، صاحب أسواق فتح الله بمليون جنيه على ذمة قضية اتهامه بهدم وبناء بدون ترخيص، والقتل الخطأ، وإخلاء سبيل المقاول المتهم فى ذات القضية بربع مليون جنيه على خلفية أحداث انهيار السور والتى راح ضحيتها 17 قتيلاً ومصابًا أثناء جلوسهم على إحدى المقاهى أسفل السور.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين ومعهم 4 آخرين مفرج عنهم لمحاكمة عاجلة بتهمة التسبب فى وفاة 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر انهيار سور أسواق فتح الله.

كان اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية السابق، تلقى بلاغًا من اللواء ناصر العبد، مدير إدارة البحث الجنائى السابق، يفيد بورود بلاغ من المقدم محمد إسماعيل، رئيس مباحث قسم شرطة سيدى جابر، بانهيار السور الذى كان المتهمون يقومون بعمل إنشاءات به على عدد من رواد إحدى المقاهى بالمنطقة والتسبب فى وفاة وإصابة 17 شخصًا.

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