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Mark Wahlberg في فيلم خاص بتفجيري ماراثون بوسطن

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Mark Wahlberg في فيلم خاص بتفجيري ماراثون بوسطن Mark Wahlberg في فيلم خاص بتفجيري ماراثون بوسطن

الأربعاء 01-04-2015 13:26

كشفت شركة CBS Films عن موافقة Mark Wahlberg على المشاركة في إنتاج وتأدية دور البطولة في فيلم محوره تفجيري ماراثون بوسطن العام 2013 بعنوان Patriots’ Day حيث من المتوقّع أن يؤدي شخصية مفوّض الشرطة Ed Davis الذي نظّم عملية مطاردة ناجحة للقبض على الإرهابيين الأخويين Tsarnaev. وقد اتفقت الشركة مع Matt Charman لكتابة السيناريو ولم تختر بعد المخرج الذي سيتولّى إخراج Patriots’ Day. يذكر أن شركة Lionsgate تحضّر أيضاً فيلماً خاصاً بهذه العملية الإرهابية والذي سيروي قصة رجل يدعى Jeff Bauman فقد رجليه الإثنتين وكان الشخص الوحيد الذي رأى الأخوين Tsarnaev ينفذان العملية.

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