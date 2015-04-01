هل حقاً أطلق زين مالك أول أغنية له بعد انسحابه من One Direction؟

بعد أيام قليلة على انسحاب Zayn Malik رسمياً من فريق One Direction، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أوّل أغنية منفردة للنجم.

ونشر المنتج الموسيقي البريطاني Naughty Boy، عبر حسابه الرسمي في موقع Twitter، نسخة تجريبية من أغنية "I Won't Mind"، التي أكدت وسائل إعلام أمريكية أنه سجّلها مع Zayn في الستوديو الخاصّ به خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأرفق Naughty Boy رابط الأغنية بتعليق قال فيه: "لندَعْ الموسيقى تتحدّث... اشكرونا بعد ذلك".

واللافت أنّ الأغنية أرفقت أيضاً برابط موقع Sound Cloud، لكنها حذفت من موقع الأغاني الشهير، بعد استياء Louis Tomlinson من نشر المنتج للأغنية بعد أسبوع واحد فقط من انفصال Zayn عن الفريق.

وردّ Louis في تغريدة له على Naughty Boy قال فيها: "أنت شخص غير مسؤول. حقيقة كم عمرك؟ انضج". فما كان من الأخير إلا أن ردّ بتغريدة حذفها بعد دقائق، قال فيها: "عليك أن تترك بقية الشباب يتحدّثون على سبيل المثال".

ثمّ كانت تغريدة أخرى، قال فيها: "لا أحد ضدّ الآخر هنا...الجمهور صنعنا جميعاً...وليس فئة مختارة فقط...الحبّ قائم...الكره لا مكان له هنا".

في المقابل، أكدت بعض الصحف الأمريكية أنّ أغنية " I Won't Mind" قديمة، لكن كلّ ما في الأمر أنّ Zayn كان يقوم بتجربة أداء لها حيث كان من المفترض أن تضمّ سابقاً إلى ألبوم فرقة One Direction، وهو ما لم يحصل.

يُذكر أنّ أسباب انسحاب Zayn Malik البالغ من العمر 22 عاماً من هذه المجموعة تمّ من دون الإعلان عنه بشكل واضح وصريح، كما لم يُعرف حتى الآن طبيعة الخلافات التي أدّت إلى هذا القرار المفاجئ، إن وُجدت.

رابط الأغنية: