"نوشاتيل" السويسرية لإجازة ممتعة

تقع مدينة "نوشاتيل" شمال غرب سويسرا؛ كانت بُنيت على أيدي الرومان في سنة 1011، ما يفسّر سبب اكتظاظها بالمعالم التاريخية والأثريّة، وخصوصاً القصور التي تشكّل سمة من سمات المدينة، التي تتزيّن شوارعها بالحصى المرصوفة، وتنتشر على أطرافها العديد من المقاهي.

تُقام المهرجانات في المدينة على مدار السنة، فتجذب السائحين من بقاع الأرض. في هذا الإطار، ثمّة مهرجانان شهيران تجري وقائعهما في أنحاء المدينة، أحدهما "مهرجان الموسيقيين المتجوّلين"، الذي يُنظّم في أغسطس/آب، ويستمرّ لمدّة أيام خمسة، فيما مهرجان "مهرجان نوشاتيل السينمائي الدولي" يتمّ إحياؤه في يوليو/تموز، ويستقطب أكبر عدد من العائلات.

تتمتّع المدينة الرائعة بمناخ المحيطات ذي المواسم المتعدّدة؛ فشتاؤها بارد، وصيفها حارّ مائل إلى الاعتدال.

من أجمل معالم "نوشاتيل" السياحية:

- "متحف الفن والتاريخ": يعود تاريخ تأسيس المتحف إلى سنة 1885 على يد ليو شاتولان، ويعرض مجموعة واسعة من اللوحات، التي تجسّد الفترة الممتدة من العصور القديمة حتى الوقت الحاضر، وتشمل أعمال كلود مونيه وكاميل بيسارو وأوغست رينوار.

ان أبواب المتحف مفتوحة للزائرين من الأربعاء إلى الأحد، من الحادية عشرة صباحاً حتى الخامسة من بعد الظهر، مقابل 8 دولارات أمريكيّة للبالغين، فيما الدخول مجاناً للأطفال. وهناك، يُمكن أن ينعم السائح بجولة شاملة برفقة مرشد سياحيّ لمدّة ساعة مقابل 4 دولارات أمريكية إضافية.

- بحيرة "نوشاتيل": تقع البحيرة على السفح الجنوبي لجبال "جورا"، وتعدّ أكبر البحيرات السويسرية، إذ يبلغ طولها 38 كيلومتراً، وعرضها 8 كيلومترات، وترتفع حوالى 429 متراً فوق مستوى سطح البحر، كما يصل أقصى عمقٍ لها إلى 152 متراً.

تعتبر البحيرة نقطة انطلاق مثاليّة للعديد من الرحلات بواسطة القوارب؛ يتّسم الشاطئ الشمالي من البحيرة بمناظر حقول الكرمة، كما يمكن الاستمتاع بتجربة التخييم على ضفافها. وفي الصيف، توفّر الشواطئ فرصة السباحة إلى جانب العديد من الرياضات المائية، مثل: الركمجة والتجذيف.

- قلعة "نوشاتيل": تقع القلعة وسط مدينة "نوشاتيل"؛ كانت بنيت بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر، وتشكّل مقراً للسلطة الحاكمة.

- حديقة "بابيليوراما": تعدّ الحديقة وجهة ملائمة للنزهات العائلية، وتُشكّل موطناً للفراشات والطيور الاستوائية، إذ تضم أكثر من 1000 من الفراشات الاستوائية. وتحوي الخفافيش، والقرود، والأناكوندا، التي تنشط في الليل أيضاً. تزيّنها الغابات الاستوائية والمستنقعات والبرك، التي تأخذ الزائرين إلى أماكن بعيدة من دون الحاجة إلى السفر!

* للإقامة في "نوشاتيل":

- فندق "بوريفاج": يقع في وسط "نيوشاتل"، في قلب منطقة صناعة الساعات في سويسرا. تزدان الغرف في "بوريفاج" بتصميم معاصر، علماً أن بعضها مزوّد بشرفة أو "ترّاس"، حيث يمكن للنزيل التمتع بمناظر بحيرة "نوشاتيل" الخلابة والجبال المحيطة بها. ويضمّ الفندق غرفة للتدليك وصالة ألعاب رياضية وحمّام بخار، ويقدّم وجبة فطور لذيذة في كلّ صباح. أمّا مطعم الفندق فيقدّم المأكولات السويسرية المصنوعة من المكوّنات المحلية الطازجة. خلال النهار، يمكن تذوّق وجبات خفيفة لذيذة في الشرفة والمشرب، فضلاً عن الأطباق الخفيفة و"الكوكتيلات" اللذيذة.

- فندق "بلافيت": يحوي أجنحة فخمة مطلّة على مناظر خلابة لبحيرة "نوشاتيل" وجبال الألب، فضلاً عن "سبا" فخم.

هناك، يمكن للنزيل تذوّق أشهى الأطباق السويسريّة المحليّة في المطعم الأنيق التابع للفندق.

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