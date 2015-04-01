بالصور.. محافظ البحيرة يشارك فى احتفالات مدرسة دمنهور الثانوية العسكرية

شهد اليوم الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، الحفل السنوى لنهاية التدريب العسكرى لطلاب مدرسة دمنهور الثانوية العسكرية.

جانب من العرض العسكرى للطلاب

قدم الطلاب عروضا رياضية فى فن الكاراتيه وعرضا عسكريا فى طرق وأساليب الاشتباك بالإضافة إلى عرض صامت بالسلاح أظهر مدى كفاءتهم فى التدريب والكفاءة القتالية وارتفاع مستوى لياقتهم البدنية.

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محافظ البحيرة والمستشار العسكرى خلال الاحتفال

كما افتتح محافظ البحيرة معرض الوسائل العلمية الذى أقيم بالمدرسة بمشاركة العديد من مدارس المحافظة والذى تم تقييمه من خلال لجنة من وزارة التربية والتعليم وتم ترشيح 4 مشروعات للوسائل العلمية لتمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية.

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المستشار العسكرى خلال كلمته بالاحتفال

شهد الاحتفال العقيد حسن مغازى ـ المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور إبراهيم التداوى ـ وكيل وزارة التربية والتعليم ومصطفى غيات ـ مدير إدارة بندر دمنهور التعليمية وحسام اللقانى ـ مدير المدرسة.



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عروض طلاب مدرسة دمنهور الثانوية العسكرية