أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد» -
«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية» -
عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسكندرية: جنسيتى الأمريكية مجرد "باسبور" ولم أخدم بجيش أمريكا

Google+ Print
محافظ الإسكندرية: جنسيتى الأمريكية مجرد "باسبور" ولم أخدم بجيش أمريكا محافظ الإسكندرية: جنسيتى الأمريكية مجرد "باسبور" ولم أخدم بجيش أمريكا
قال هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، معلقا على الضجة الإعلامية حول حمله للجنسية الأمريكية قائلا "الجنسية مجرد باسبور، ولا تعنى أنى خدمت فى الجيش الوطنى الأمريكى".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بالمقر المؤقت لديوان عام محافظة الإسكندرية، الذى استعرض فيه خطة النهوض بالمحافظة فى مختلف المجالات والقطاعات.

وحول تخصيص أرض للقنصلية الأمريكية، قال "لا أستطيع تخصيص أى أرض للقنصلية الأمريكية بمفردى، فهو قرار أكبر من منصب محافظ ولابد من تصعيده إلى رئيس الوزراء".

ونفى المحافظ إقالة المهندسة نعمة عبد العاطى رئيس جهاز شئون حماية أملاك الدولة، بسبب أرض القنصلية الأمريكية، قائلا "لم أصدر قرارا بإقالتها، لكن عقدها انتهى وبالعودة إلى الجهة المنوط بها تجديد العقد وهو جهاز التنظيم والإدارة رفضت توقيع قرار التجديد وعليه عادت إلى عملها الأصلى بمديرية الإسكان".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365