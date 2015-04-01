محافظ الإسكندرية: جنسيتى الأمريكية مجرد "باسبور" ولم أخدم بجيش أمريكا

قال هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، معلقا على الضجة الإعلامية حول حمله للجنسية الأمريكية قائلا "الجنسية مجرد باسبور، ولا تعنى أنى خدمت فى الجيش الوطنى الأمريكى".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بالمقر المؤقت لديوان عام محافظة الإسكندرية، الذى استعرض فيه خطة النهوض بالمحافظة فى مختلف المجالات والقطاعات.

وحول تخصيص أرض للقنصلية الأمريكية، قال "لا أستطيع تخصيص أى أرض للقنصلية الأمريكية بمفردى، فهو قرار أكبر من منصب محافظ ولابد من تصعيده إلى رئيس الوزراء".

ونفى المحافظ إقالة المهندسة نعمة عبد العاطى رئيس جهاز شئون حماية أملاك الدولة، بسبب أرض القنصلية الأمريكية، قائلا "لم أصدر قرارا بإقالتها، لكن عقدها انتهى وبالعودة إلى الجهة المنوط بها تجديد العقد وهو جهاز التنظيم والإدارة رفضت توقيع قرار التجديد وعليه عادت إلى عملها الأصلى بمديرية الإسكان".

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