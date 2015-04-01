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عبور 28 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 1.6 مليون طن

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عبور 28 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 1.6 مليون طن عبور 28 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 1.6 مليون طن
عبرت قناة السويس اليوم الأربعاء، 28 سفينة بحمولة قدرها مليون و556 ألف طن حاملات سيارات وناقلات غاز طبيعى من الاتجاهين.

وقال طارق حسنين، المتحدث الإعلامى للهيئة، إن قافلة الشمال شهدت عبور 10 سفن بحمولة قدرها 282 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب حاملة السيارات الألمانية EPIC بحمولة قدرها 95 ألف طن قادمة من أوكرانيا ومتجهة إلى الصين.

وعبرت 18 سفن من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها مليون و274 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز الطبيعى الفرنسية SAMCO AMAZONبحمولة قدرها 163 ألف طن قادمة من العراق ومتجهة إلى أمريكا.

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