7 فوائد هامة لعصير الموز باللبن أهمها مقاومة التجاعيد

الموز باللبن.. خليط مفيد ساحر

عصير الموز باللبن، خليط سحرى مغذٍ ومقاوم لأمراض الجسم، فهو معزز للمناعة ويزيد من النشاط والطاقة.>تؤكد الدكتورة نيفين رضا أخصائية أمراض الباطنة، أهمية الموز كأحد أهم أنواع الفاكهة المفيدة للجسم، وتزيد أهميته بزيادة اللبن السائل عليه وخفقه، مما يضاعف من فوائده الصحية والغذائية.

ويحتوى عصير أو مخفوق الموز باللبن على عناصر هامة ومفيدة، وأهمها على الإطلاق، حسبما تذكر نيفين، عنصر الكالسيوم والأملاح المعدنية، والنسب العالية من الفيتامينات والبروتين المفيد، ويتميز عصير الموز باللبن بسهولة امتصاص الجسم له، وتفاعل المعدة معه بشكل جيد.

فوائد عصير الموز باللبن

>وتعدد أخصائية الباطنة أكثر من فائدة لعصير الموز باللبن، وفى مقدمتها قدرته على تعزيز مناعة الجسم ومقاومته لهجمات الأمراض المختلفة، كما أن سهولة امتصاص عصير الموز بسبب هيئته السائلة، تجعله عامل مساهم فى إيقاف زحف التجاعيد إلى البشرة.

وعصير الموز باللبن يجعلك فى وقاية تامة من الإصابة بحالات الخمول وتكسير الجسم والكسل، ويجعلك هذا المزيج فى حالة نشاط دائم وقدرة على الحركة وبذل الجهد البدنى والعضلى المرتفع، وحسبما تؤكد نيفين فعصير الموز كفيل بضبط معدلات ضغط الدم المرتفع ارتفاعا طفيفا، كما أنه سائل غير مهيج للمعدة، ويساعد على تهدئتها.

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