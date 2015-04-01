​بالصور.. استمرار إزالة التعديات على أراضي محمية الدبابية جنوب الأقصر

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، إزالة التعديات علي أراضي محمية الدبابية الطبيعية، حيث تم إزالة خمس حالات علي مساحات ثلاث أفدنة وتم أخذ التعهدات علي المتعدين بعدم العودة.

وترأس الحملة محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا الذي أعلن البدء في إنشاء السور الفاصل ما بين المحمية والمواطنين في ضوء الاعتمادات المقررة لاقامته.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمركز إسنا قد تمكنت يوم الأحد الماضي من تنفيذ 7 حالات إزالة على مساحة 30 فدان بأراضي المحمية الطبيعية بالدبابية وأخذ إقرارات من المتعدين بعدم التعدي مرة أخرى​.