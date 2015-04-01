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مصدر قضائي: نيابة النقض سترفض جميع الطعون ضد جميع أحكام براءة مبارك

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مصدر قضائي: نيابة النقض سترفض جميع الطعون ضد جميع أحكام براءة مبارك مصدر قضائي: نيابة النقض سترفض جميع الطعون ضد جميع أحكام براءة مبارك

مبارك ونجليه

قال مصدر قضائي مطلع أن نيابة النقض انتهت فى رأيها إلى رفض جميع طلبات النيابة العامة المتعلق بطعنها على حكم البراءة فى التهم الموجهة لمبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير ، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.

وأيضاً برفض الطعن على براءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار منخفضة.

وأوصت النيابة فقط بقبول طعن النيابة العامة فى الشق الخاص بإنقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقيه ، ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل في “5 فيلات” من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه ، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.

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