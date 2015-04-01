نشوب حريق في 35 قيراط من محصول القصب بسوهاج‎

شب حريق، اليوم الأربعاء، بـ 35 قيراط من محصول القصب بمحافظة سوهاج‎.

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطاراً من مركز شرطة جرجا بنشوب حريق بناحية العوامر بحري – دائرة المركز.

وبانتقال قوات إدارة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده ،و بالفحص تبين نشوب الحريق بزراعات محصول القصب ملك كلاً من (عزت أبو الحمد وهب الله 59 سنة عامل ،و محمد إبراهيم إسماعيل 45 سنة عامل، وسيد محمد وهب الله 68 سنة مزارع، والسمان محمد السمان 48 سنة مزارع ،و الضبع أبو المجد وهب الله 42 سنة عامل) ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات في احتراق حوالي 35 قيراط منزرعة بمحصول القصب.

وبسؤال المذكورين لم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك، ورجحوا أن يكون سبب الحريق مصدر حراري “عقب سيجارة” ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.