بالصور.. خلية الأزمة الوطنية حول اليمن تعقد اجتماعًا بحضور سامح شكري

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن خلية الأزمة الوطنية الدائمة ، والتي تضم ممثلي كافة الجهات الوطنية المعنية بمتابعة أوضاع المصريين في اليمن قد عقدت اجتماعا صباح اليوم بمقر وزارة الخارجية ، وبحضور وزير الخارجية سامح شكري وكبار المسئولين في الوزارات ، والأجهزة المصرية المعنية بمتابعة أوضاع المصريين في اليمن ومساعد الوزير لشئون مكتب الوزير وسفير مصر في اليمن.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع تناول بشكل مفصل أوضاع الجالية المصرية في اليمن في ظل الأوضاع السياسية والأمنية هناك، وأن الاجتماع قد خلص إلى عدد محدد من التوصيات العاجلة والإضافية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم للبدء في تنفيذها الفوري وتتعلق بتسريع إجراءات عملية مساعدة المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن سواء عن طريق البحر أو البر أو الجو.

ولا تزال خلية الأزمة في حالة انعقاد دائم بمقر وزارة الخارجية وبحضور كافة ممثلي الوزارات والأجهزة المعنية لمتابعة الموقف علي الأرض أولاً بأول، كما تواصل اللجنة اتصالاتها مع المصريين المقيمين في اليمن والراغبين في العودة لإبلاغهم بالترتيبات الخاصة بعملية الإجلاء، مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ كافة الوسائل الممكنة لتأمين أرواحهم وضمان إجلائهم بأمن وسلام.

وأوضح المتحدث أنه جاري استمرار التنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة التي لديها تواجد في اليمن للمساهمة في عمل إجلاء المواطنين الراغبين في العودة ولضمان أن تتم العملية بشكل سهل وسلس وأمن، موضحاً أنه أمكن، بعد التنسيق مع الجانب العماني، تأمين دخول عدد من المصريين إلى سلطنة عمان عبر منفذها الحدودي البري مع اليمن مساء أمس 31 مارس وتم استقبالهم وتوجيههم إلى أقرب مطار في السلطنة تمهيداً لعودته إلي القاهرة.