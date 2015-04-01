انتلسنتر: 31 حركة جهادية تدعم تنظيم الدولة الاسلامية في العالم

أفادت لائحة اعدها المركز الاميركي لمراقبة الجماعات المتطرفة “انتلسنتر” ان 21 حركة جهادية في العالم اعلنت مبايعتها لزعيم تنظيم الدولة الاسلامية ابو عمر البغدادي فيما اكدت عشر مجموعات اخرى دعمها.

وبحسب هذه القائمة فان الحركات ال31 هذه منتشرة في العالم في قوس ينطلق من الجزائر غربا الى اندونيسيا شرقا.

وقد اعلن زعيم داعش (تسمية تنظيم داعش) في أواخر يونيو 2014 في مدينة الموصل العراقية اقامة خلافة اسلامية واطلق على نفسه اسم “الخليفة ابراهيم” داعيا جميع المسلمين في العالم الى مبايعته وطاعته.

وغداة ذلك اعلنت مجموعة في الجزائر (كتيبة الهدى في المغرب) وجماعة اخرى في سيناء المصرية (جماعة انصار بيت المقدس) واخرى في بعلبك بلبنان (لواء احرار السنة) المبايعة للزعيم الجديد لتتبعها في الاسابيع والاشهر التالية 18 حركة اخرى بينها جماعة بوكو حرام في نيجيريا وجند الخلافة في تونس.

الى ذلك عبرت عشر مجموعات اخرى بحسب انتلسنتر عن دعمها ل”الخليفة” بدون الذهاب الى خطوة اعلان المبايعة.

ويعتبر الخبراء ان هذه الحركات ال31 متفاوتة الحجم والاهمية، بعضها منظم جدا ويضم مئات واحيانا الاف المقاتلين، والبعض الاخر موجود بالكاد او هم منشقون عن حركات جهادية معروفة.