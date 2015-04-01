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الاستثمار تعدل اللائحة التنفيذية لسوق المال

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الاستثمار تعدل اللائحة التنفيذية لسوق المال الاستثمار تعدل اللائحة التنفيذية لسوق المال

البورصة المصرية

أصدرت وزارة الاستثمار اليوم القرار رقم 45 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك بهدف تلافي بعض السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للائحة التنفيذية القائمة.

 وتضمنت التعديلات وفقا لوزير الاستثمار اشرف سالمان   وضع قواعد جديدة لتنظيم إصدار أسهم الزيادة الناتجة عن تحويل الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم، وتعديل القواعد المنظمة لإصدار أسهم راس المال لتتوافق مع القواعد الدولية ومتطلبات الالتزام بمعايير المراجعة المصرية.

 كما أشار وزير الاستثمار إلى أن التعديلات تضمنت نص جديد يسمح للجمعية العامة غير العادية للشركات بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين وإقرار مراقب الحسابات أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى إذا كانت مقررة في النظام الأساسي للشركة.

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