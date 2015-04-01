162 وحدة لمكافحة الدرن على مستوى الجمهورية توفر العلاج بالمجان

أكدت الدكتورة أمل جلال، مسئول الرصد الوبائى وتكنولوجيا المعلومات بالبرنامج القويم لمكافحة الدرن، أن برنامج مكافحة الدرن بدأ من التسعينات، والغرض منة هو رصد الحالات.

وقالت إنه يتم توحيد نظم التسجيل ويتم الكشف المبكر للحالات ومحاولة أن يتم توفير الأدوية ومتابعة المريض حتى يتم شفاؤه وتوعية المجتمع، وإشراك جميع الفئات المهتمة من مقدمى الخدمة الصحية المتعاملين مع مرضى الدرن فى نفس استراتيجيات التشخيص والعلاج، وتوحيد طرق التشخيص والعلاج عن طريق أدلة استرشادية موحدة والبحوث الميدانية ضمن الاستراتجيات تفيد مكافحة المرض.

الوحدات تابعة لوزارة الصحة وتوفر العلاج بالمجان

الاكتشاف المبكر لمكافحة الدرن