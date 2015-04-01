دراسة أمريكية: الفول السودانى يحسن وظائف الأوعية الدموية

يتواجد فى كثير من الأحيان الفول السودانى على طاولة القهوة، فى مباريات البيسبول، أو على الآيس كريم المفضل للكثيرين، فهناك أدلة متزايدة على فعالية والدور الذى يلعبه الفول السودانى فى تحسين وظائف وكفاءة الأوعية الدموية.

فعلى الرغم من اعتقاد الكثيرين بانتماء الفول السودانى إلى المكسرات، إلا أنه فى حقيقة الأمر ينتمى إلى فصيلة الخضراوات، فهو ينمو تحت الأرض، بخلاف الجوز واللوز اللذان ينموان على الأشجار.

>وقد كشفت دراسة أجريت من قبل قسم علوم التغذية فى جامعة "بنسلفانيا" حول استهلاك الفول السودان، أنه يعمل على تحسين الاستجابة للدهون الثلاثية بعد الوجبة، والحفاظ على وظيفة بطانة الأوعية الدموية.

وقال الباحث "ليو زيوران" بجامعة "بنسلفانيا" إن الفول السودانى كوجبة خفيفة صحية تعمل على حماية وكفاءة الأوعية الدموية.

وقد أجرى الباحثون أبحاثهم على تقييم الأوعية الدموية وظيفة الوجبات عالية الدهون، على مجموعة من 15 رجلا يعانون من زيادة الوزن تم تقسيمهم إلى مجموعتين، حيث تناول أفراد المجموعة الأولى 3 أوقيات من الفول السودانى إلى جانب تناول أفراد المجموعة الثانية تناولوا وجبات دون الفول السودانى، ليتم قياس مستوى الدهون الثلاثية والجلوكوز والأنسولين خمس مرات فى اليوم، ليتبين من القياسات والمتابعة حدوث تحسن ملموس فى وظائف الأوعية الدموية وتدفق الدم لمن تناولوا الفول السودانى.