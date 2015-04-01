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استشارى: رضاعة الطفل نائما تعرضه للإصابة بالتهابات الأذن الوسطى

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استشارى: رضاعة الطفل نائما تعرضه للإصابة بالتهابات الأذن الوسطى استشارى: رضاعة الطفل نائما تعرضه للإصابة بالتهابات الأذن الوسطى
التهابات الأذن الوسطى أحد الأمراض التى تصيب الأذن خاصة فى الأطفال نتيجة أسباب وعوامل معينة.

التهابات الأذن الوسطى بالأطفال
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قال الدكتور عمرو جلال يونس استشارى جراحة الأنف والأذن والحنجرة ونائب عميد المعهد القومى للسمع والكلام، إن التهاب الأذن الوسطى تعنى حدوث التهابات بالغشاء المخاطى والمبطن للأذن الوسطى.

أسباب إصابة الأطفال بالتهابات الأذن الوسطى
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وأشار د. عمرو قائلا "يتعرض أغلب الأطفال للإصابة بالالتهاب الأذن الوسطى نتيجة وجود بكتريا النيوموكوكوس أو انسداد بقناة استاكيوس الموصلة بين الأنف والأذن كما أن هناك عوامل وأسبابا مرضية أخرى أهمها":
>1)وجود التهابات بالأنف.
>2)تكرار الإصابة بالالتهابات المتكررة بالجيوب الأنفية.
>3)تكرار الإصابة بالتهابات الوزتين.
>4) وجود تضخم باللحمية خلف الأنف.
>5)إصابة الطفل بنزلات البرد بصورة متكررة إهمال علاجها.

أعراض إصابة الأطفال بالتهابات الأذن الوسطى
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وأضاف د. عمرو قائلا "إصابة الأطفال بالتهابات الأذن الوسطى يصاحبها ظهور بعض الأعراض وأهمها":
>1)وجود ألم شديد بالأذن مثل قيام الطفل بخبط على أذونية.
>2)وجود أحيانا إفرازات من الأذن وقد يكون ذلك مؤشرا لإصابة بثقب بطبلة الأذن.
>3)الشعور بانسداد الأذن.

لذلك ينصح د. عمرو، الأمهات عند ملاحظة تلك الأعراض على طفلها بضرورة الذهاب للطبيب المختص، إعمالا بمقولة الوقاية خير من العلاج من خلال تطبيق الآتى":
>1)يجب على الأمهات تجنب رضاعة طفلها أثناء نومه نظر لتفادى التعرض لانسداد قناة استكيس.
>2)فى حالة تعرض الطفل لنزلات البرد عدم إهمال تلقيه العلاج للتفادى تعرضه لمضاعفات التى تؤدى لالتهابات بالأذن الوسطى.
>3)فى حالة وجود الالتهابات باللوزتين يجب إجراء جراحة استئصال للوز.

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