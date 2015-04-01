هرمون إفراز الحليب يساعد على التقريب بين الآباء والأمهات بعد الولادة

كشفت دراسة جديدة أن هرمون البرولاكتين، المحفز لإنتاج الحليب بين المرضعات، يعمل على تنمية العلاقة بين الآباء والأمهات عقب الولادة.

فقد اعتمد الباحثون بجامعة "ماديسون" ويستكونسن -فى معرض أبحاثهم المنشورة فى العدد الأخير من مجلة بلوس وان على الإنترنت- على تحليل هرمون البول من مجموعة من القردة مهددة بالانقراض فى كولومبيا، وهم يعيشون فى مجموعات عائلية بزوجة واحدة حيث تساعد كلا الوالدين رعاية الشباب، الذى يشبه البشر.

ووجدت الدراسة صلة بين مستويات البرولاكتين والنشاط الجنسى بين البالغين، حيث لوحظ ارتفاع مستويات البرولاكتين بين الأزواج التى كثيرا ما كان معدل النشاط الجنسى بينهم منخفضا.