دراسة: مستوى دخل الأسرة يؤثر على النمو العقلى لأطفالها

أظهر بحث جديد أن مستوى دخل الأسرة يمكن أن يؤثر على النمو العقلى لأطفالها، وفقا للبحث الذى أجراه الباحثون بمستشفى الأطفال فى لوس أنجلوس بالتعاون مع المركز الطبى لجامعة كولومبيا، والمنشور فى دورية الطبيعة وعلوم الأعصاب على الإنترنت.

وقالت إلزابيث سويل الباحثة بمستشفى الأطفال فى لوس أنجلوس، إن المورد المادى للأسرة من المرجح أن يلعب دورا فى الاختلافات فى بنية مخ الأطفال.

وفى أكبر دراسة من نوعها أجراها الباحثون على 1099 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 3 – 20 عاما، وضع فى الاعتبار ارتباط بين العوامل الاجتماعية والاقتصادى (بما فى ذلك الوالدين ودخل الأسرة)، وقياسات المخ من الاستبيانات التاريخ السكانية والتنموية، فضلا عن قصور أشعة بالرنين المغناطيسى عالية الدقة.

وقد أظهرت النتائج أن الدخل كان مرتبطا مع مساحة سطح المخ، حيث لوحظ ارتباط المهارات المهمة للنجاح الأكاديمى على وجه التحديد، بين الأطفال من السر الأقل دخلا، وارتباط الاختلافات الصغيرة فى الدخل مع وجود اختلافات كبيرة نسبيا فى مساحة السطح فى مناطق المخ، كما ارتبط ارتفاع الدخل مع أداء أفضل فى بعض المهارات المعرفية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يرتبط فيه دخل الأسرة بعوامل مثل التغذية، والرعاية الصحية، والمدارس ومناطق اللعب، وأحيانا بنوعية الهواء، بل أن كل ما يدور فى البيئة يؤثر على المخ.