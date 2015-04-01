النجمات الشابات عاشقات لتصاميم دار Dior

بعد أن عُيّن Raf Simons مدير اً إبداعياً لدار Dior الفرنسية العريقة، لاحظنا النقلة النوعية واللمسات العصرية التي أضافها إلى هوية الدار الفاخرة، حيث أصبحت التصاميم ذات أجواء مستقبلية وبساطة مُبدعة يُفضّلها الجيل الجديد؛ وهذا ما جعل النجمات الشابات يعشقن تصاميم الدار.

وكما هو واضح، فإنّ الدار معجبة أيضاً بنجماتها الشابات وتقدّرهن كثيراً. ومؤخراً، قامت باختيار السمراء الجميلة Rihanna وجهاً إعلانياً لها. وتُقدّم دار Dior بشكل مستمرّ أجمل التصاميم، سواء أكانت عصرية للإطلالات غير الرسمية، أو فاخرة للإطلالات المسائية على السجادة الحمراء .

ومن وجوه الدار التي بات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بها، وكثيراً ما تختار من إبداعاتها Hailee Steinfeld، التي هي إحدى أكبر المعجبات بإبداعات الدار . وقد اختارت مؤخّراً فستاناً مع تفاصيل بلاستيكية عصرية منه، والنجمة الفرنسية Marion Cotillard التي تتألق بأكثر التصاميم العصرية من الدار، وJennifer Lawrence، وNatalie Portman.

وهناك أيضاً الكثيرات من اللواتي يعشقن إبداعات الدار ولايستغنين عنها مثل عارضة الأزياء Karlie Kloss، والممثلة Kate Mara، و Kate Bosworth، والممثلة الشابة Emma Stone التي تألقت بأجمل تصاميم دار Dior هذا العام.

اخترنا اليوم مجموعة من أبرز إطلالات النجمات بأزياء دار Dior، فشاهديها، وستعرفين سبب عشقهن لها ولإبداعاتها.

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