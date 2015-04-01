محافظ الإسكندرية: الاستعانة بمعدات قناة السويس الجديدة فى تطوير الشواطئ

كشف هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، عن مشروع لتطوير شواطئ الإسكندرية باستخدام نفس المعدات المستخدمة فى شق قناة السويس الجديدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بالمقر المؤقت لديوان عام محافظة الإسكندرية، الذى استعرض فيه خطة النهوض بالمحافظة فى مختلف المجالات والقطاعات.

وقال "المسيرى"، إنه تم التنسيق مع الفريق مهاب مميش الذى سيزور الإسكندرية قريبا، لدراسة المشروع وإلحاقه بمشروع قناة السويس الجديدة واستخدام نفس المعدات المستخدمة فى حفر قناة السويس.

وأكد المحافظ، أن الإسكندرية مدينة سياحية لكنها غير مستغلة إلى الآن، موضحا أن الهدف هو إعداد الإسكندرية لتكون محافظة سياحية بالدرجة الأولى، من خلال عدد من المشروعات الكبرى على رأسها مشروعات البنية التحتية وتطوير الشواطئ من خلال تقسميها إلى أربعة شرائح (الممتازة، والمتوسطة، والجيدة، والمجانية)، بالإضافة إلى مشروع عرض الآثار الغارقة فى متاحف مصر بالخارج لتنمية الموارد من العملات الصعبة التى تساعد فى النهوض باقتصاد مصر.

كما أعلن المحافظ، تفعيل تطوير قطار أبو قير بتكلفة 700 مليون دولار ومد الخط إلى مدينة برج العرب، بتنفيذ من الجانب الصينى.

وأشار إلى أنه سيتم توقيع عقد مع وزير الاستثمار غدا، لتفعيل منطقة ورش المسابك والتى تضم 240 ورشة، مشيرا إلى أن الورش كانت متواجدة بالفعل ولكنها كانت مهملة لفترة طويلة، بالرغم من أنها كلفت الدولة 50 مليون جنيه، وسوف تعمل على توفير 1500 فرصة عمل.