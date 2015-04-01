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مصدر لـ ONA: لا صحة لإصدار السيسي قرارًا بإلغاء فوائد شهادات استثمار قناة السويس

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مصدر لـ ONA: لا صحة لإصدار السيسي قرارًا بإلغاء فوائد شهادات استثمار قناة السويس مصدر لـ ONA: لا صحة لإصدار السيسي قرارًا بإلغاء فوائد شهادات استثمار قناة السويس

قناة السويس

نفى مصدر مسؤول رفيع المستوى صحة ما تم تداوله اليوم عن قيام الدولة بإلغاء فوائد شهادات استثمار قناة السويس، وأكد أن الخبر عار تماما من الصحة جملة وتفصيلاً.

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا نشره موقع إخباري تحت عنوان “عاجل ..قرار جمهورى من الرئيس “” بإلغاء فوائد استمارات قناة السويس الجديدة” ، وجاء في متن الخبر أنه من المقرر ان يحدث هذا القرر رودود فعلا غاضبة بين المصريين وبخاصة الذى سبق وان قرروا الاستثمار فى مشروع قناة السويس الجديدة.

ثم ختم الموقع الخبر بعبارة “كل عام وانتم بخير ، قدمنا لكم كذبة ابريل” ، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أخذوا الخبر على محمل الجد ما دعى المسؤولون في الدولة لإصدار نفي لما تم تداوله حتى لا تحدث بلبلة في هذا الشأن.

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أونا

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