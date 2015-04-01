اليمن: انهيار الريال أمام العملات الصعبة

انهار سعر صرف الريال اليمني، أمام العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، الذي اختفى تماماً مع عملات دولية أخرى من سوق الصرافة، وفق تقارير صحفية لمواقع يمنية، الأربعاء.

وقال موقع صدى عدن، إن سعر صرف الدولار سجل الأربعاء رقماً قياسياً بالوصل إلى 225 ريال مقابل الدولار الأمريكي.

وأضاف الموقع، أن العملة الأمريكية التي ارتفعت كثيراً اختفت من سوق الصرافة مع عُملات صعبة أخرى “بشكل نهائي”.

وينتظر أن يتسبب هذا الارتفاع في تفاقم المشاكل الاقتصادية في اليمن، بما أنه سيتسبب آلياً في ارتفاع أسعار المواد الأساسية وفي تراجع العملة الوطنية، بما يُعزز الركود الاقتصادي، ويرفع معدلات البطالة والتي قفزت بشكل كبير هي الأخرى منذ دخول ميليشيات الحوثي صنعاء في سبتمبر.