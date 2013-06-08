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قنديل يدعو القوى السياسية للتصدي لـ"دعاة العنف"

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قنديل يدعو القوى السياسية للتصدي لـ"دعاة العنف" قنديل يدعو القوى السياسية للتصدي لـ"دعاة العنف"

كتب : القاهرة: أ ش أ منذ 10 دقائق

دعا الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مختلف القوى والتيارات السياسية لرفع أى غطاء سياسي عن "دعاة العنف و الصدام"، على خلفية ما شهدته البلاد فى الأيام الأخيرة من محاولات البعض لدفع البلاد الى دائرة من العنف والعنف المضاد.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الحفاظ على سلمية العملية السياسية وتكريس كافة الجهود لبناء المؤسسات الديمقراطية واتمامها ، خاصة أن تواجه تحديات حقيقية وهي بحاجة إلى سواعد جميع أبنائها لاستعادة الاستقرار وإنعاش الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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