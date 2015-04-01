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أهالى ميت خاقان يشيعون جثمان شهيد الأمن الوطني بالمنوفية

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> ينتظر المئات من أهالى ميت خاقان تشييع جثمان الشهيد أمين الشرطة خالد شوقى علام 43 سنة الذى كان يعمل بجهاز الأمن الوطنى بشبين الكوم واغتيل اليوم بميت خاقان على يد مجهولين

وسادت حالة من الحزن بين الأهالى لوفاه الشهيد حيث سيتم تشييع جثمانه من مسجد الاربعين بميت خاقان بحضور عدد كبير من القيادات الأمنية بالمحافظة عقب الانتهاء من إجراءات الطب الشرعى .

يذكر أن منطقة ميت خاقان بشبين الكوم أحد أكبر معاقل جماعة الإخوان بمحافظة المنوفية، وتشن قوات الأمن عشرات الحملات الأمنية للقبض على مطلوبين فى قضايا تحريض على عنف وتظاهر ضد القوات المسلحة والشرطة.

 

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