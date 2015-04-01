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أهالى يقتحمون مدرسة إعدادى بأسيوط بحثا عن مدرس تحرش بابنتهم

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أهالى يقتحمون مدرسة إعدادى بأسيوط بحثا عن مدرس تحرش بابنتهم أهالى يقتحمون مدرسة إعدادى بأسيوط بحثا عن مدرس تحرش بابنتهم
اقتحم العشرات من الأهالى بقرية بنى صالح التابعة لمركز القوصية فى أسيوط، أسوار مدرسة بنى صالح الإعدادية، للبحث عن أمين معمل المدرسة "محمد.ح.ع" بدعوى تحرشه جنسيا بإحدى الطالبات، وأثناء محاولة مشرف أمن المدرسة التصدى لهم تعدوا عليه وطعنوه بمطواة، وتم تحويله للمستشفى لتلقى العلاج واستدعاء الشرطة.

تلقى عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إخطارا من محمد عبد المعتمد مدير إدارة أمن المديرية، يفيد وصول بلاغ من مدير مدرسة بنى صالح الإعدادية، بإصابة "كمال كامل" مشرف أمن المدرسة بطعن مطواة، وذلك حال تصديه لأهالى القرية عند محاولتهم اقتحام المدرسة، للبحث عن أمين المعمل "م.ح.ع" بدعوى تحرشه جنسيا بابنتهم، وتم نقله لمستشفى القوصية المركزى.
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