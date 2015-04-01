إحالة طبيب بسوهاج للمحاكمة لاتهامه بالتعدى على مدير مستشفى بالحذاء

أحال المستشار جعفر عبد الرحمن نائب مدير نيابة طما الإدارية بسوهاج، طبيبا للمحاكمة التأديبية، لاتهامه بخلع حذائه محاولا ضرب مدير المستشفى التى يعمل بها واعتدى عليه بالسب والقذف داخل المستشفى.

كشفت تحقيقات صلاح عبد الحافظ رئيس النيابة، أن "أحمد م. ر" الطبيب المقيم بقسم النساء والتوليد بمستشفى طما المركزى سلك مسلكاً معيباً لا يتفق مع الاحترام الواجب لوظيفته بأن تعدى بالألفاظ غير اللائقة على مدير المستشفى وحاول التعدى عليه بالضرب بمكتبه .

صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، وقال غن إدارة طما الصحية بسوهاج تلقت مذكرة من الدكتور "عبد الحميد ع .ع" مدير مستشفى طما المركزى، تضمنت قيام الدكتور "أحمد م. ر" طبيب مقيم نساء وتوليد بالمستشفى بالتعدى عليه داخل مكتبه بالألفاظ غير اللائقة، وحاول ضربه بالحذاء والاعتراض على جدول النوبتجيات.

استشهد مدير المستشفى فى مذكرته بالدكتور نشأت س.ه استشارى الأطفال الذى أكد أنه أثناء تواجده بمكتب مدير المستشفى للمناقشة فى بعض الأمور التى تخص قسم الأطفال، حضر الدكتور أحمد.ر الطبيب المقيم بقسم النساء والتوليد للاعتراض على جدول نوبتجيات بالمستشفى وتعدى على مدير المستشفى بالألفاظ غير اللائقة، وحاول خلع حذائه لضرب مدير المستشفى بها، وأكد "محمود خ.ى " مسئول الأمن و"الحسينى ا. خ" مدير الشئون القانونية صحة الوقائع، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة.

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