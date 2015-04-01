مقتل 37 شخصا على الاقل فى قصف مصنع للالبان فى اليمن (تحديث)

قتل 37 شخصا على الاقل واصيب نحو 80 اخرين فى قصف طاول مصنع للالبان فى مدينة الحديدة فى غرب اليمن ليل الثلاثاء الاربعاء، بحسب ما اعلن محافظ الحديدة.

وقال حسن احمد الهاى "قتل 37 شخصا واصيب 80 اخرون" من دون ان يوضح ما اذا ما كان المصنع اصيب بغارات للتحالف العربى بقيادة السعودية او بقصف من قبل الحوثيين الذين يسيطرون على موقع مجاور.

>و من ناحية أخرى قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) إن نائب وزير الخارجية الإيرانى طلب من بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة أن يبذل كل ما فى وسعه من أجل وقف الضربات الجوية التى تقودها السعودية على اليمن على الفور.

ونقلت الوكالة عن حسين أمير عبد اللهيان قوله "المسار العسكرى فى اليمن محكوم عليه بالفشل. والحوار الوطنى دون تدخل خارجى هو الحل السياسى الوحيد."

وذكرت الوكالة أن عبد اللهيان وبان تحدثا على هامش مؤتمر دولى عقد فى الكويت بهدف التصدى للأزمة الإنسانية فى سوريا.

وكانت السعودية بدأت الضربات الجوية قبل أسبوع مستهدفة المقاتلين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ويقاتلون من أجل السيطرة على مدينة عدن الساحلية الجنوبية آخر معاقل أنصار الرئيس عبد ربه منصور هادى الذى تدعمه الرياض.

وتقول السعودية إن إيران توفر الدعم العسكرى للحوثيين لكن طهران تنفى هذا الاتهام.

وتقول إيران إن التدخل السعودى فى جنوب اليمن خطأ استراتيجي.

و من ناحية أخرى صرح مسؤولون بأنه تم إجلاء 348 هنديا كانوا محاصرين فى اليمن ، وأضافوا أنهم حاليا فى طريق العودة إلى بلادهم.

وصرح سيد أكبر الدين المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية بأن سفينة بحرية هندية ستقل هؤلاء الرعايا من ميناء عدن ، وأنهم سيستقلون بعد ذلك طائرات حربية من جيبوتى لإعادتهم إلى الهند.

وقالت مصادر مسؤولة لوكالة الأنباء الهندية الآسيوية إن السفينة أبحرت وسط وابل من القنابل لإجلاء الرعايا ، ومن بينهم أكثر من مئة سيدة و28 طفلا.

ووفقا للوزارة فإن عدد الهنود فى اليمن يقترب من نحو أربعة آلاف شخص بينهم عمال ورجال أعمال وممرضات. ولا تزال السبل متقطعة بكثيرين منهم فى عدن وصنعاء.

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