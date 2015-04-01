ذعرعلى طائرتين إمارتيتين مع اقترابهما من بعضهما بشدة فوق المحيط الهندى

اقتربت طائرتان تابعتان لشركتى الاتحاد للطيران وطيران الإمارات، أكبر شركتى طيران فى دولة الإمارات العربية المتحدة، من بعضهما البعض بشدة على ما يبدو فوق المحيط الهندى خلال الأسبوع الحالي.

ووصفت طيران الإمارات، ومقرها فى دبي، الواقعة فى بيان اليوم الأربعاء ب"حادث مراقبة جوية". لكنها وشركة الاتحاد، ومقرها فى أبوظبي، لم تتحدث عن مدى قرب الطائرتين من بعضهما البعض.

>وتقول طيران الإمارات إن رحلتها 709 كانت فى طريق عودتها من سيشيل، الدولة الساحلية المطلة على الخليج الهندي، عندما وقع الحادث يوم الأحد الماضى فى المجال الجوى الخاضع لسيطرة مدينة مومباى الهندية.

فيما قالت الاتحاد للطيران إنها تحقق فى "الحادث المذكور" الذى يتضمن إحدى طائراتها التى كانت فى الاتجاه المقابل.

وأصرت الشركتان على أن سلامة الركاب لم تكن فى خطر.

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