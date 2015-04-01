مسؤول: غارات جوية على الزنتان فى غرب ليبيا ولا خسائر

قال مسؤول ليبى اليوم الاربعاء ان طائرة حربية مجهولة شنت غارات جوية على مطار بلدة الزنتان فى غرب البلاد التى تحالفت قواتها مع الحكومة المعترف بها دوليا مما أحدث أضرارا طفيفة فى مبنى للركاب لكن لم تقع أى خسائر فى الارواح.

واستهدفت الغارات الجوية الزنتان التى تحالفت قواتها مع حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثنى ضد الحكومة الموازية التى شكلتها قوات سيطرت على طرابلس فى الصيف خلال قتال بين الفصائل فى ليبيا.

وقال عمر معتوق المتحدث باسم مطار الزنتان ان طائرة قصفت المطار هذا الصباح بسبع قذائف احداها سقطت قرب مبنى الركاب وألحقت أضرارا بواجهته لكن لم تقع خسائر فى الارواح.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الضربة. لكن القوات المتحالفة مع حكومة الثنى وفصائل مسلحة متحالفة مع الحكومة الموازية فى طرابلس شنت ضربات متبادلة على مدى اسابيع استهدفت البنية التحتية ومنشآت نفطية فى اطار الصراع الدائر بين الجانبين.

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