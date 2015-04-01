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بالصور.. طلاب إعلام الأزهر يحاورون طاهر أبوزيد فى ضيافة “الشباب”‎

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بالصور.. طلاب إعلام الأزهر يحاورون طاهر أبوزيد فى ضيافة “الشباب”‎ بالصور.. طلاب إعلام الأزهر يحاورون طاهر أبوزيد فى ضيافة “الشباب”‎

طلاب إعلام الأزهر يحاورون طاهر أبوزيد

حاور طلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر ، الكابتن طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق ، واستمعا إلى تجربته الشخصية فى بداية حياته الكروية وعلاقته بالأزهر الشريف.

وقال أبوزيد لطلاب الإعلام خلال ندوة مجلة الشباب التى عقدت بمؤسسة الأهرام ، أنه يكن كل الاحترام والتقدير للأزهر الشريف لعالمية رسالته ووسطية مناهجه وطيبة شيخه ، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالشباب والاعتناء بهم فى المرحلة القادمة لأنها تتطلب بذل المزيد من الجهد والاستعانة بالشباب للنهوض بالوطن.

وأضاف حسام شاكر المنسق الإعلامى لجامعة الأزهر المشرف على الزيارة ، أن طلاب الكلية استمعوا عقب ندوة طاهر أبوزيد إلى حاتم الشربينى نائب رئيس القسم الرياضى بالأهرام الذى أكد لهم أنه يحمل ذكريات طيبه مع شيوخ وعلماء الأزهر الشريف الذين درس على أيديهم خلال فترة دراسته بقسم الصحافة والإعلام بكلية اللغة العربية بالقاهرة ، قبل أن يتحول إلى كلية أخرى ، مشيرا إلى أن طلاب الكلية أعربوا عن تقديرهم لمجلة الشباب بقيادة محمد عبدالله رئيس التحرير لحسن تعاونها فى استقبال الزيارة الميدانية التى تصقل مواهبهم الصحفية وتكسبهم خبرات من خلال محاورة كبار الصحفيين والتعرف على طريقة عمل المجلات ، وحرصوا على التقاط الصور التذكاريه مع الصحفيين.

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