إصابة 3 مجندين إثر إطلاق مجهولين النار على قطار ببني سويف

أصيب 3 مجندين، صباح اليوم الأربعاء، بعد إطلاق مجهولين النار، على القطار الحربي، القادم من القاهرة إلى أسوان أمام قرية «بني حدير»، التابعة لمركز الواسطي ببني سويف.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف العام، لإجراء الإسعافات الأولية، وحالتهم جميعًا مستقرة، وجار نقلهم لمستشفى المعادى العسكري بالقاهرة.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وحاصرت منطقة «بني حدير»، التابعة لمركز الواسطي، وتمشيط منطقة الزراعات المتاخمة لشريط السكة الحديد، وتسبب الحادث في توقف حركة القطارات لمدة 3 ساعات.

وقال شهود عيان إن القطار كان يحمل معدات حربية، وعلى متنه عددًا من الجنود والضباط وضباط الصف، عندما قام عددًا من المجهولين على دراجات بخارية بإطلاق النيران على شريط السكة الحديد، وفروا هاربين.