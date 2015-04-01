بالصور.. وقفة احتجاجية للعاملين بإحدى القرى السياحية بطريق “سفاجا ـ القصير‎”

قدم العشرات من العاملين باحدى القري السياحية، بمنطقة الكيلو 23 بطريق سفاجا القصير، بلاغين لشرطة السياحة ومكتب العمل يتهمون فيه الشركة المالكة للقرية السياحية وشركة الإدارة، برفض صرف مستحقاتهم المالية عن شهري فبراير ومارس والارباح السنوية لإجبارهم علي الاستقالة.

وأكد العمال في التحقيقات انهم يعملون بالقرية السياحية بعقود عمل مفتوحه منذ سنوات وانهم فوجئوا بوقف صرف مرتباتهم لشهري فبراير ومارس الماضي بدون سبب وانهم تقدموا ببلاغين لمسؤولي مكتب العمل وشرطة السياحة ضد ادارة القرية السياحية.

وناشد عمال القرية السياحية خالد رامي وزير السياحة وناهد العشري وزيرة القوي العاملة بالتدخل للتحقيق مع إدارة القرية السياحية والشركة المالكة وصرف مستحقاتهم المالية التي تتجاوز مليون جنيه، ونظم العمال وقفة احتجاجية أمام مدخل القرية السياحية.