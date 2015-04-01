حصول سفير مصر في زيمبابوي على جائزة الشخصية الدبلوماسية لعام 2015

حصل السفير باسم خليل ، سفير مصر في زيمبابوي، علي جائزة بمناسبة اختياره الشخصية الدبلوماسية لعام 2015 عن منطقة الشرق الأوسط في زيمبابوي، وذلك خلال حفل العشاء الذي نظمته مجلة الدبلوماسي “Diplomat Magazine” ومؤسسة تقدير الدبلوماسية “Diplomacy Appreciation Trust” يوم الجمعة 20 مارس بفندق “Rainbow Towers” بهراري.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها السفير المصري علي تلك الجائزة، حيث إنه قد سبق وحصل عليها في عام 2012 والتي كانت السنة الأولي التي يتم فيها إقامة مثل هذا الحفل وتوزيع هذه الجوائز من جانب الجهتين المنظمتين المشار إليهما.

وتحدث خلال الحفل رئيس المؤسسة المنظمة “Diplomacy Appreciation Trust”، مشيراً إلي أن هذه المؤسسة تضم في عضويتها عدداً من المسئولين بالدولة وكبار الدبلوماسيين بوزارة الخارجية الزيمبابوية، بالإضافة إلي عدد من كبار رجال الأعمال في البلاد، وعدد من المفكرين وأساتذة الجامعات، مضيفاً أن الفكرة وراء تقديم هذه الجوائز للشخصيات الدبلوماسية المتميزة من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في هراري يأتي تعبيراً عن تقدير زيمبابوي حكومةً وشعباً للجهود الكبيرة التي يقوم بها هؤلاء الدبلوماسيون لتدعيم العلاقات الدبلوماسية بين بلادهم وبين زيمبابوي.

كما أوضح أن المعايير التي يتم علي أساسها منح هذه الجوائز ترتكز علي تقييم مدى الجهد الذي يقوم به الدبلوماسيون الفائزون بتلك الجوائز نحو تدعيم العلاقات الثنائية بين بلادهم وبين زيمبابوي، فضلاّ عن مدي انتشارهم في المجتمع المحلي وتمثيلهم المشرف لدولهم خلال فترة عملهم في البلاد.

وأضاف أنه قد تم تقسيم العالم إلي ستة مناطق بحيث يتم اختيار شخصية دبلوماسية فائزة لكل منطقة وهي علي النحو التالي “أفريقيا- الشرق الأوسط- آسيا “متضمنة استراليا”- أوروبا- أمريكا الشمالية- أمريكا الجنوبية”.