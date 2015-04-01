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محافظ الأقصر يبحث إقامة ميناء نهري ومركز السيطرة الخاص بمشروع البنية المعلوماتية

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محافظ الأقصر يبحث إقامة ميناء نهري ومركز السيطرة الخاص بمشروع البنية المعلوماتية محافظ الأقصر يبحث إقامة ميناء نهري ومركز السيطرة الخاص بمشروع البنية المعلوماتية

 

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اجتماعاً مع المهندس سمير سلامة عمارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى، والعقيد محمد عمر مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر والمهندس محسن مصطفى مدير إدارة الأملاك بالمحافظة بهدف عرض مطالب قطاع النقل النهرى.

وطالب “سلامة” بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز السيطرة الخاص بمشروع البنية المعلوماتية، وإقامة ميناء ميناء نهرى متعدد الأغراض، واختيار مكان لإقامة استراحة ومكتب لتقديم خدمة استخراج تراخيص وعقد دورات تدريبية للعاملين فى مجال النقل النهرى “سياحة – بضائع” .

وطالب أيضًا رئيس الهيئة، بتوفير أراضى لتجميع نواتج تطهير المجرى الملاحى وكيفية الحفاظ على الشمندوات فى حالة توفيرها لتحديد حدود المجرى الملاحى.

ومن جانبه ، وجه محافظ الأقصر مدير إدارة الأملاك لتخصيص الأراضى المطلوبة وتلبية احتياجات قطاع النقل النهرى لتقديم أفضل خدمة.

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